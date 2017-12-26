Rockets'a bir darbe de Thunder'dan

14 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste kötü sonuçlar alan Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'a da mağlup oldu.
WESTBROOK 31 SATI ATTI
Thunder'da Russell Westbrook 31 sayı 11 asist 6 ribaunt, Paul George 24 sayı 5 ribaunt 4 asist, Carmelo Anthony 20 sayı 5 ribaunt ve Steven Adams 15 sayı 10 ribauntla oynadı.
Arka arkaya 3. olmak üzere 7. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta James Harden 29 sayı 14 asist 8 ribaunt, Clint Capela 19 sayı 10 ribauntluk performans ortaya koydu. Trevor Ariza ve Eric Gordon ise 20'şer sayı buldu.