Rodallega attı, Trabzon yenildi

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi.
Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Denizlispor, 2-1 kazandı.
RODALLEGA TRABZONSPOR'U ÜZDÜ
Trabzonspor'u öne geçiren golü 21. dakikada Oğuz Yılmaz kendi kalesine attı. Denizlispor adına eşitliği getiren golü 60. dakikada Hugo Rodallega attı.
Rodallega, 82. dakikada Denizlispor'a galibiyeti getiren golü attı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 26 puanda kalırken, Denizlispor ise 21 puana yükseldi.
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Denizlispor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.