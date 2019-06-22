Rodallega Denizlispor’da

Süperlig'in yeni ekiplerinden Denizlispor transfere hızlı giriş yaptı. Yeşil-siyahlı ekip, Trabzonspor'un eski forveti Hugo Rodallega ile her konuda anlaşma sağladı.
TRANSFER GERÇEKLEŞTİ
Trabzonspor’un eski oyuncusu ile daha önce Denizli’de görüşen yönetim, bugün oyuncuyla ön protokol imzaladı. 33 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Ege temsilcisine imza atması bekleniyor.
Rodellega ile 1+1 yıllığına anlaşıldığı öğrenilirken kulübün sosyal medya hesabından bir video ile duyurulan haberde 'Hoşgeldin Rodallega' açıklaması yapıldı.