Rodallega Denizlispor’da

Hollanda basını, Ronaldo'nun Ajax'ın 19 yaşındaki kaptanı Matthijs de Ligt'i Juventus'a transfer olması için ikna ettiğini yazdı.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan İrfan Can Kahveci'ye Galatasaray da talip oldu. Sarı-kırmızılıların teklifi 5.5 milyon euro.

G.Saray, İrfan Can için F.Bahçe'ye rakip oldu

Galatasaray anlaşmaya vardığı Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı ve Babel'i kadrodaki tüm oyunculardan borçsuzluk kağıdı aldıktan sonra açıklayacak.

Denizlispor, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega ile her konuda anlaştı.

1 Elif DM'den yürüdü, Melisa reddetti Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Elif Elmas, Instagram'dan mesaj attığı Melisa Dişisağlam isimli kadından beklemediği bir cevap aldı.

2 Gaziantep, Sneijder'i istiyor Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, bonservisi elinde olan Sneijder'e teklif yaptı.

3 Başakşehir dağılmaya devam ediyor Teknik direktör Abdullah Avcı'yı Beşiktaş'a kaptıran Başakşehir, Adebayor, Serdar Taşçı, Bajic ve Kudriashov'la da yollarını ayırdı.

4 4 büyüklerin kombine bilet fiyatları Bu sezon Avrupa'da mücadele edemeyecek olan Fenerbahçe'nin kombine bilet fiyatları, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Galatasaray'ın neredeyse iki katı.

5 Rıza Çalımbay boşandı Rıza Çalımbay ile Leyla Çalımbay çiftinin 34 yıllık evliliği sona erdi. Çalımbay, eşinin futbolu çok sevdiği için kendisine zaman ayıramadığını ve bu yüzden boşandıklarını söyledi.

6 Mesut'un Fener'e transferi bu sene de yattı Acun Ilıcalı, Mesut Özil konusunda topu Ali Koç'a attı, Koç da Ilıcalı'nın işi bitirmesini istedi.

7 Çağlar Söyüncü aslan dövmesi yaptırdı Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sırtına aslan dövmesi yaptırdı. 23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ı tuttuğu biliniyor.

8 Fenerbahçe'de transferde son durum Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 4 oyuncuyu kadrosuna katarken, Kolarov ve Fejsa'yla da anlaştı. Bu iki ismin kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor.

9 Kenyalı Onyango'nun yaşı tartışılıyor Kenya Milli Takımı'nın 26 yaşındaki stoperi Joash Onyango, görüntüsüyle bir kez daha futbolda yaş tartışmalarını gündeme getirdi.