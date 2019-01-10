Rodallega dolandırıcıların elinden parasını son anda aldı

Dolandırıcılar, Trabzonspor’un Kolombiyalı yıldızı Hugo Rodallega başta olmak üzere bazı yabancı futbolcuları hedef aldı.

2.5 MİLYONUNU SON ANDA KURTARDI

Sahte haciz yoluyla Rodallega'nın 2 milyon 500 bin lirası alınmaya çalışıldı. Ancak golcü oyuncu, avukatları yardımıyla parasını son arda kurtardı.

Bordo-mavililerin Antalya’daki devre arası kampında büyük bir şok yaşayan yıldız futbolcu bu sabah saatlerinden İstanbul’a gelerek avukatları aracılığıyla Çağlayan Adliyesi’nde savcılığa suç duyurusunda bulundu.

YABANCI FUTBOLCULARIN BANKA HESAPLARINI ELE GEÇİRDİLER

Türkiye’de oynayan bazı yabancı futbolcuların da banka hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar için Rodallega ve avukatlarının şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı.

Rodallega'nın avukatı tarafından TRT Spor'a yapılan açıklamada paranın çekildiği ancak işlemin son anda durdurulduğu belirtildi. Hugo dışında başka yabancı futbolcuların da benzer şekilde dolandırılmaya çalışıldığı, bir ismin de parasının çekildiğini söyledi.

Rodallega'nın avukatı TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Duruma son anda el koyduk. Türkiye'deki yabancı oyuncular bizim misafirimiz. Başka oyuncuların da olduğu bilgisi elimizde. Suç duyurusunda bulunacağız. Gelen duyumlara göre 15-20 milyon liralık bir durum söz konusu. Rodallega Rodallega bu konuda konuşmak istemiyor. Tek mağdur Rodallega değil, başka futbolcular da var" dedi.