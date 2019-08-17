Rodallega: Falcao bana Türkiye'yi sordu

Galatasaray, Süper Lig'in açılış maçında deplasmanda Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu.

Gollerden birini kaydeden Rodallega, "Hocamız hafta boyunca Galatasaray'ı bize iyi anlattı. Çok güzel çalışmalar, sağlam idmanlar yaptık ve kendimizi hazırladık. Golleri bulduk, şanslıydık ve kazandık. Deneyimli bir futbolcu olduğum için adaptasyon sürecini kısa sürede atlatmaya çalıştım. Güzel bir galibiyet aldık, bunu kutlamalıyız ama ligin uzun olduğunu unutmamalıyız" dedi.

FALCAO İLE KONUŞTUM

Radamel Falcao'nun Türkiye ile ilgili görüşlerini sormak için kendisini aradığını söyleyen Rodallega; "Falcao ile konuştum çünkü çok iyi arkadaşız. Bana Türkiye'yi sordu. Ben de ona buradaki yaşantımı anlattım. Gelirse kısa sürede adapte olur. Türkiye'ye bir Kolombiyalı futbolcunun daha gelmesini isterim, bunu Falcao'ya da söyledim. Gelip gelmeyeceğini bilemem , baskı da yapamam. Çünkü bir ailesi var, onlarla konuşup karar verecektir. Gelirse çok önemli bir transfer olur" diye konuştu.