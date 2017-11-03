Rodallega'nın cezası 2 maça indirildi

Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın cezasında indirime gitti.

3 MAÇLIK CEZASI 2 MAÇA İNDİRİLDİ

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle;

Trabzon Spor A.Ş. futbolcusu Hugo Rodallega Martinez'in, PFDK'nın 31.10.2017 tarih ve E.2017-2018/289 - K.2017-2018/335 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Hugo Rodallega Martinez hakkında rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezasının, FDT'nin 13. maddesine istinaden 2 resmi müsabakadan men ve 8.666,67 TL para cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, Karar verilmiştir.