Ensonhaber.com'a dön

Rodrigues 3 hafta yok

Pazar günü Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da antrenmanda sakatlanan Rodrigues'ten kötü haber geldi.

Yorum Yap

Rodrigues 3 hafta yok

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor...

Sarı-kırmızılılarda Garry Rodrigues'in sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hissettiği bildirildi.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Dün yapılan antrenmanın son bölümünde sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden Garry Rodrigues'in bugün yapılan tetkikleri sonrası ilgili bölgede ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

2-3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Rodrigues'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Yıldız futbolcunun milli aranın ardından takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM