Rodrigues 3 hafta yok

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor...
Sarı-kırmızılılarda Garry Rodrigues'in sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hissettiği bildirildi.
Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Dün yapılan antrenmanın son bölümünde sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden Garry Rodrigues'in bugün yapılan tetkikleri sonrası ilgili bölgede ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
2-3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Rodrigues'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Yıldız futbolcunun milli aranın ardından takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.