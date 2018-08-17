Rodrigues 3 hafta yok

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Abdurrahim Albayrak: Bir teklif daha sunduk

F.Bahçe, Emre Akbaba ve Alanyaspor ile anlaşmaya varırken, G.Saray yöneticisi Abdurrahim Albayrak'tan son bir hamle geldi. Albayrak, "Her şey bitmedi. Bir teklif daha sunduk" dedi.