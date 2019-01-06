Rodrigues, Al Ittihad'a transfer oldu

Garry Rodrigues, Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı Arabistan Ligi ekibi Al Ittihad'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı ekip Kamuyu Aydınlatma Platformu'na transferin detaylarını açıkladı.

CİMBOM'UN KASASINA 8 MİLYON DOLAR GİRECEK

Galatasaray, Rodrigues'i 10 milyon 250 bin dolar karşılığında satarken, bu rakamın yüzde 20'si oyuncunun eski kulübü PAOK'a gidecek. Rodrigues transferinden Galatasaray'ın kasasına 8 milyon dolar gibi bir rakam girmiş olacak.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Al Ittihad Football Club Şirketimize 10.250.000 Usd transfer bedeli ödeyecektir.

Buna ek olarak Al Ittihad Football Club; 10.000.000 Usd üzerinde bonservis bedeli ile ileride oyuncunun satışını gerçekleştirirse, 10.000.000 Usd'nin üzerindeki rakamın %20'sini Şirketimize Ödeyecektir."

