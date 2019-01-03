Rodrigues Al İttihad'a transfer oluyor

Galatasaray’da bir devir daha kapanıyor...

Sarı-kırmızılı takıma 2016-2017 sezonunun devre arasında 3,5 milyon avroya PAOK’tan transfer olan Garry Rodrigues, camiaya “elveda” diyor.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Bu sezon geçen yılki performasını aratan Rodrigues, piyasası düşmeden, taliplerine satılmak isteniyor.

Devre arasında sıcak paraya da ihtiyacı olan Galatasaray, Suudi Arabistan ekibi Al İttihad ile yaptığı pazarlıklar sonucu 9 milyon avroyu kabul etti. 28 yaşındaki futbolcunun da Suudi Arabistan'a gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

G.Saray’da sezon başı satılan Gomis, arkadaşları ve teknik heyetle tek tek kucaklaşıp güzel bir şekilde veda etmişti. Fatih Terim, takıma hizmeti geçen Rodri’ye de aynı şekilde bir veda organizasyonu hazırlanmasını istedi.