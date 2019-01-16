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Rodrigues daha sahaya çıkmadan kırmızı kart gördü

Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, ilk maçında yedek olduğu maçta saha kenarında hakeme itirazdan çift sarı karttan kırmızı kart gördü.

Rodrigues daha sahaya çıkmadan kırmızı kart gördü
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Galatasaray'dan Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues ilk maçında kötü bir başlangıç yaptı.

Sarı-kırmızılıların 10,25 milyon dolara gönderdiği yıldız oyuncu, Kral Kupasında Al-Washm ile oynadıkları karşılaşmada kenarda ısınırken yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kart gördü.

Rodrigues daha sahaya çıkmadan kırmızı kart gördü - VİDEO

HAKEMİN SÖYLEDİKLERİNE KULAK ASMADI

Oyuncu değişikliği sırasında yardımcı hakem ile tartışan Rodrigues, uyarılara kulak asmayınca üst üste 2 sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

SAHAYI TERK ETTİ

Rodrigues, kırmızı kartın ardından uzun süre itirazlarını sürdürdü ve sonrasında sahayı terk etti.

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