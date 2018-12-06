Rodrigues eski günlerini aratıyor

Fenerbahçe derbisinin ardından aldığı cezayı tamamlayan Garry Rodrigues, Türkiye Kupası'nda Keçiröngücü'ne karşı forma giydi.
86 dakika sahada kalan yıldız futbolcu maç boyunca etkili olamadı ve 80 günlük gol orucunu bozamadı.
ZAM ALDIĞINDAN BERİ ORTALARDA YOK
Galatasaray yönetimi tarafından 1 milyon 350 bin euro olan yıllık ücreti 1 milyon 900 bin euroya çıkarılan 28 yaşındaki futbolcu, zam aldığı günden bu yana eski performansını aratır oldu.
Bu sezon sarı-kırmızılı takımda 3 gole imza atan Rodrigues, son gol sevincini ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçında yaşamıştı.
MENAJERİ İSTANBUL'A ÇAĞRILDI
Rodrigues'in performansından memnun kalmayan sarı-kırmızılı yönetimin Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcuyu devre arasında satabilir. Yönetim gelen teklifleri öğrenmek için futbolcunun menajerini İstanbul'a davet etti.