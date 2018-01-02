Rodrigues: Ezan sesine alıştım

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, ELF Voetball dergisine verdiği röportajda, Türkiye’deki günlerinden övgüyle bahsetti.

Rodrigues, geldiği günden bu yana Türk insanının kendisine çok samimi davrandığını belirterek, “Türkler bana saygı duyuyor, bunu hissediyorum. Hristiyan olarak burada yaşıyorum. Tanrı’ya güçlü bir inancım var. Futbolcu olarak da her zaman dua ediyorum. Böyle bir inancım var, daha güçlü hissediyorum. Başardığımız her şeyde Tanrı’nın bir payı var. Müslüman insanların fazla olduğu bir ülkede dinimi istediğim gibi yaşıyorum, hiçbir problemle karşılaşmadım” ifadelerini kullandı.

EZAN SESİNE ALIŞTIM

Rodrigues, Galatasaray’a ve Türkiye’ye hızlı uyum sağladığından bahsetti. Tecrübeli kanat oyuncusu, bununla ilgili olarak ezan örneğini verdi. Hollandalı oyuncu, ezan sesine alıştığını ve sabah uyumaya devam ettiğini söyledi.

Adaptasyon sürecini de hemen atlattığını söyleyen Rodrigues, “Hayatım boyunca edindiğim tecrübeler sayesinde farklı çevrelere hemen adapte olmayı öğrendim. Örneğin Bulgaristan’da yaşarken oraya alışmak biraz zordu. Kültür farklılıkları vardı. Ancak orayı da sevmiştim” dedi.