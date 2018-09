Rodrigues: Fatih Terim beni güçlü biri yaptı

Galatasaray'ın yıldızı Garry Rodrigues, Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili olarak UEFA.com'a kısa bir röportaj verrdi.

UEFA muhabirinden gelen, "Fatih Terim geldiğinden bu yana daha çok gol atıyor, asist yapıyorsun. Senin rolünü değiştirdi mi, özellikle daha fazla denemeni istedi mi?" sorusuna Garry Rodrigues, "Fatih Terim Galatasaray'a geldiğinde beni aldı ve bana çok güvendi. Bana, "Anahtar oyuncum olacaksın." dedi ve bu beni çok gururlandırdı, çok mutlu etti." cevabını verdi.

"DAHA İYİ BİR İNSAN VE OYUNCU YAPIYOR"

Garry Rodrigues, "Fatih Terim benimle özel olarak her gün çalışıyor, her gün konuşuyoruz. Fatih Terim, her geçen gün beni daha iyi bir insan ve daha iyi bir oyuncu yapıyor. Onunla çalıştığım için çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

BENİ DAHA GÜÇLÜ YAPTI

Rodrigues, "Beni daha güçlü biri yaptı. Ayrıca, daha motive bir oyuncu oldum. Kendime has oyunumu oynadığımda benim performansımı yüksek tutuyor. Goller ve asistler de arkasından geliyor." diyerek sözlerini bitirdi.