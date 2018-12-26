Rodrigues: Fatih Terim için çıldırıyorlar

Sarı-kırmızılı ekibin orta saha oyuncusu Garry Rodrigues önemli açıklamalar yaptı. Voetbal International'a röportaj veren Rodrigues, İstanbul'daki yaşamından Fatih Terim'e kadar birçok konuyu değerlendirdi.

"BENİ İSTEYEN 15 MİLYON EURO ÖDEMELİ"

Geldiği noktaya kendisi de inanamayan Rodrigues, "Hiçbir zaman umut dışında bir şeyim olmadı. Umuda hep bağlı kaldım. 6 yıl önce geceleri kargolarla uğraşıyordum ama şimdi İstanbul'da imza dağıtıyorum. Düşünce oldukça tuhaf bir durum. O zamanlarda oynadığım bir kulüp yoktu, düzenli bir işim yoktu. Başvurduğum kargo şirketi beni işe aldı. Onlara minnettarım." dedi.

Türk basınını eleştiren Rodrigues,"Gazeteler ilk geldiğimde Galatasaray'ın güçlenmesi gerekirken tanınmayan oyuncular transfer ettiği yazıldı ama şimdi "Garry Rodrigues, kulübün yaptığı en iyi transferlerden biri" diye yazıyorlar. 3 milyon Euro'ya geldim ama artık beni almak isteyen kulüp en az 15 milyon Euro ödemek zorunda." ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM BİR BABA FİGÜRÜ"

Futbol Arena'da yer alan habere göre, Fatih Terim'i Hollanda basınına anlatan Rodrigues, "Türkiye'de eğer patronsan bunu göstermelisin. Hollandalı teknik direktörler bu yüzden zorluk çekti. Bunu şu anki hocamız Fatih Terim'de görüyorum. O Türk futbolunun vaftiz babası. Kendisine 'İmparator' diyorlar. Herkes onu görünce titriyor ama içeride tam bir baba figürü. Oyuncularla nasıl başa çıkacağını biliyor. Soyunma odasında sızlanan futbolcu yok. Bizim takımda herkes Fatih Terim için deli oluyor. Belki de takımı şampiyon yapacağını bildikleri için böyleler."şeklinde konuştu.