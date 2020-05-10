Rodrigues, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Fenerbahçe’nin Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad’dan satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllık bedelsiz kiraladığı Garry Rodrigues'in, yeni sezonda sarı-lacivertli takımda görev almak istemediği öğrenildi.

Fenerbahçe Yönetimi'ne beklenmedik bir teklifle gelen Rodrigues, yeni sezona Al İttihad Kulübü’nde başlamak istediğini iletti.

''BENİ SERBEST BIRAKIN, GİDEYİM''

Hollandalı futbolcu; sarı-lacivertli yetkililere, "Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim" dedi.

Yönetimde Rodrigues’in bu isteği şaşkınlık yaratırken, liglerin başlayıp başlamayacağı belli olmadığı için kendisine net bir cevap verilemediği de kaydedildi.

KULÜP BAŞKANI, ''DÖNEBİLİR'' DEMİŞTİ

Öte yandan Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad Kulübü Başkanı Anmar Al-Haili, 29 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon takıma dönmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu dile getirmişti.