Rodrigues Galatasaray maçını kaçıracak

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçta Garry Rodrigues sakatlanarak oyundan alınmıştı. 28 yaşındaki futbolcu Galatasaray derbisinde sahada olamayacak.
GALATASARAY DERBİSİNDE YOK
Rodrigues, Ankaragücü mücadelesinde rakibine çalım atmaya çalışırken bileğini burktu ve oyundan çıktı. Yerini Emre Belözoğlu'na bırakan futbolcunun ayak bileğinde 2. derece zorlanma tespit edildi.
Rodrigues'in Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği aktarıldı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
Fenerbahçe Teknik Dikretörü Ersun Yanal, dün yaptığı açıklamada Rodrigues'in derbide oynamasının zor olduğunu ifade etmişti.