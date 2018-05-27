Rodrigues: Galatasaray'da kalmak istiyorum

Galatasaray'ın bu sezon şampiyonluktaki en önemli isimlerinden olan Garry Rodrigues, Yunanistan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Garry Rodrigues, Fatih Terim'in bir efsane olduğunu söylerken, transfer iddialarına da yanıt verdi.

Şampiyonluğu değerlendiren başarılı oyuncu ''Galatasaray'da mükemmel bir sezon geçirdim, çok teşekkür ediyorum. Kişisel olarak çok iyi bir sezondu. Kolay da olmadı. Birçok güçlü takıma karşı mücadele ettik. Ama biz en iyiydik ve şampiyonluğu hak ettik'' dedi. Galatasaray ile önemli bir adım attığını dile getiren Rodrigues, ''Galatasaray'da kendimi kanıtladım ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için çok mutluyum. Bu benim için önemli bir adım oldu'' ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY'DA TERİM İLE ÇALIŞMAKTAN ÇOK MUTLUYUM''

Fatih Terim'den de övgü dolu sözlerle bahseden yıldız oyuncu ''Fatih Terim bana çok inandı. Türkiye'de herkes Fatih Terim'in en iyi teknik direktörlerden biri olduğunu söyler. Onun efsane olduğunu söylüyorlar. Bana çok şey öğretti. Beni her zaman çok değerli gördü ve iyi bir sezon geçirmemde bana çok yardımcı oldu. Galatasaray'da onunla birlikte çalışmaktan çok mutluyum. Takımımız için bir lider oldu'' şeklinde konuştu.

''TRANSFER SÖYLENTİLERİNİ DUYUYORUM AMA ÖNEMLİ OLAN...''

Hakkında çıkan transfer iddialarına da yanıt veren Rodrigues ''Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Birçok söylenti çıkıyor, biliyorum. Ama ben Galatasaray'a konsantre olmuş durumdayım. Galatasaray'da mutluyum ve kalmak istiyorum. En önemlisi de bu'' dedi. 'UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eski takımın PAOK ile karşılaşmak ister misin?' şeklindeki soruyu yanıtlayan Rodrigues ''Evet, PAOK ile karşılaşmak fantastik olurdu'' dedi.