Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Garry Rodrigues, eski futbolcu Andy van der Meyde'nin Hollanda'da yaptığı programa katıldı ve özel açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki oyuncu, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmak için görüştüğünü ve ayrılmak istemediğini belirtti. Rodrigues ayrıca, Terim'den "Benim için baba gibi" şeklinde bahsetti.

Rodrigues'in açıkalmaları şu şekilde;

"Hollanda'da pek tanınan bir futbolcu değilim. Çok hızlı yurt dışına gittim. Şimdi biraz tanınıyorum, Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynuyorum, tanınmaya başladım. Ama Eredivisie'de hiç oynamadım."

"G.SARAY'DA KALMAK İSTİYORUM"

"Galatasaray ile sözleşmemi uzatmaya çalışıyorum, kalmayı tercih ederim. 27 yaşındayım, kendimi iyi hissediyorum ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Aldığım ücret de iyi. Gitmek istemiyorum. Ailemin de keyifleri yerinde. Ayrılmayı düşünmüyoruz ama ne olacağını bilemeyiz."

"Türkler çok tutkulu. Fyutbolculara çok saygı duyuyorlar. Her yerde durduruyorlar, bir de Galatasaray en büyüğü. Fotoğraftan sonra da video soruyorlar. Ne sorabiliyorlarsa onu soruyorlar, para bile soruyorlar. Güzel ama bazen kafayı yiyorsun. Stat hep dolu oluyor. Derbiler çok çılgın. Maça çıkmadan milyonlarca mesaj alıyorsun. Hele ki Fenerbahçe ile karşılaştığın zaman, çok çılgın. "

Rodrigues G.Saray'da kalmak istiyor VİDEO





"FATİH TERİM BENİM İÇİN BABA"

"Yeni antrenörümüz var, onunla gayet rahatız. Eskiden Tudor vardı, onunla çok sıkı çalışıyorduk. Şimdi Türk bir hocamız var, Galatasaray efsanesi Fatih Terim. Mithiş biri, tam bir efsane, tam bir patron. Onun gelmesine çok sevindim. Benim için de bir baba, onunla birlikte yükselişe geçtim."

