Rodrigues: Güzel bir gol attım

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0'lık skorla geçerken gol perdesini açan Garry Rodrigues maç sonunda açıklamalar yaptı.

Kasımpaşa maçında 2 gol atan yıldız futbolcu, performansını Şampiyonlar Ligi'ne de taşıdı!

Garry Rodrigues'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Güzel bir gol attığımı düşünüyorum. Bu yüzden mutluyum ama bu golden ziyade bugün üç puanla başlamamız çok önemliydi. Bunu taraftarımızla beraber başardık.”

"Atmosfer bugün inanılmazdı. Mükemmel bir destek vardı arkamızda. Onlara iç sahada oynayacağımız maçlarda çok ihtiyacımız var. Önümüzdeki iki maçta da aynı ambiansı yakalamak istiyoruz.”