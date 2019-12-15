Rodrigues ile Ozan kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelede Rodrigues ile Ozan Tufan kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.

RODRİGUES DERBİDE YOK

Rakibine yaptığı faul sonrası direkt olarak kırmızı kart gören Rodrigues'in en az 2 maç ceza alması bekleniyor. Böylece 29 yaşındaki futbolcu Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

OZAN 1 MAÇ CEZA ALIRSA DERBİDE SAHADA OLACAK

Çift sarı karttan atılan Ozan Tufan ise, 1 maç ceza alacağı için kupada oynanacak İstanbulspor maçında forma giyemeyecek ancak derbide sahada olacak.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

CANER DE KIZARDI

Öte yandan akşam saatlerinde oynanan maçta Beşiktaşlı Caner Erkin çift sarı karttan kırmızı kart görererek oyundan atıldı.

Cezasını kupa maçında çekecek olan tecrübeli futbolcu, derbide oynayabilecek.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)