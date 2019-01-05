Rodrigues kamp kadrosunda yok

Galatasaray'da Serdar Aziz ile Eren Derdiyok'un ardından Rodrigues'le de yollar ayrılıyor.

Al İttihad'la transfer görüşmesi için yapmak için Suudi Arabistan'a giden 28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda yer almadı.

11 MİLYON EUROYA EL SIKIŞILDI

Yönetimin Araplarla 11 milyon euro karşılığında el sıkıştığı, oyuncunun kulüple anlaşması durumunda bu transferin gerçekleşeceği öğrenildi.

Galatasaray’ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

Öte yandan teknik heyet tarafından izinli olan Fernando Muslera, kampa yarın akşam katılacak.

Japonya Milli Takımı’nın Asya Şampiyonası kadrosunda bulunan Yuto Nagatomo ise kadroda yer almıyor.

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