1 Galatasaray'da Emre Mor krizi Mustafa Cengiz'in "yakında KAP'a bildireceğiz" dediği Emre Mor transferinde sıkıntı çıktı. Menajerlik şirketi, kendilerini devreden çıkaran genç futbolcuya dava açmaya hazırlanıyor.

2 Tolga Zengin Galatasaray'a gitmek istiyor Beşiktaş ile yollarını ayıran Tolga Zengin, yedek kaleci arayan Galatasaray'a menajerler aracılığıyla haber yolladı.

3 Frey ve Jailson'a talip çıktı Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Frey ve Jailson için sarı-lacivertli kulübe bazı teklifin geldiği öğrenildi. Yönetim kısa süre içerisinde iki futbolcuyu da satacak.

4 Rodrigues resmen Fenerbahçe'de Fenerbahçe, eski Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı. 2 yıllığına kiralanan yıldız futbolcu için Arap kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyecek.

5 Josef sesleri taraftarı kızdırdı Galatasaraylı taraftarlar, Fernando'nun yerine Josef de Souza'nın alınacağına yönelik çıkan haberler üzerine yönetime tepki gösterdi.

6 Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Vitor Hugo Beşiktaş, Fiorentina’nın Brezilyalı stoperi Vitor Hugo için satış opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklif etti.

7 Beşiktaş'tan forma skandalıyla ilgili açıklama geldi Adidas'ın henüz resmi olarak tanıtılmayan Beşiktaş formalarını internet sitesinden satışa sunması, krize neden oldu.

8 Fenerbahçe'nin yeni transferi Kayseri'ye gönderildi Kayserispor, Fenerbahçe'nin 2 gün önce Ümraniyespor'dan transfer ettiği Yasir Subaşı'yı kadrosuna kattı.

9 Galatasaray Fernando'yu KAP'a bildirdi Galatasaray, Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu Fernando için KAP bilgilendirmesi yayınladı.