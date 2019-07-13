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Rodrigues resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, eski Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı. 2 yıllığına kiralanan yıldız futbolcu için Arap kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyecek.

| Haber Merkezi
Rodrigues resmen Fenerbahçe'de
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Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Altay Bayındır, Allahyar ve Murat Sağlam'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin son bombası Garry Rodrigues oldu.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 10 milyon dolara Al Ittihad'a sattığı yıldız futbolcuyu 2 yıllığına bedelsiz olarak kiraladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Al Ittihad takımından Garry Rodrigues'i satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralık olarak ve bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattı.

Garry Rodrigues'in Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gece 02:00'da gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu. Garry Rodrigues'e çubuklu formayla başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Rodrigues, Al Ittihad'a transfer oldu


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