Rodrigues resmen Fenerbahçe'de

Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Altay Bayındır, Allahyar ve Murat Sağlam'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin son bombası Garry Rodrigues oldu.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 10 milyon dolara Al Ittihad'a sattığı yıldız futbolcuyu 2 yıllığına bedelsiz olarak kiraladı.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
"Kulübümüz, Al Ittihad takımından Garry Rodrigues'i satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralık olarak ve bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattı.
Garry Rodrigues'in Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gece 02:00'da gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu. Garry Rodrigues'e çubuklu formayla başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"