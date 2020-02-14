Rodrigues sakatlandı

Süper Lig'de Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamlarken Garry Rodrigues'den kötü haber geldi.

Antrenmanda sakatlanan futbolcunun üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

DERBİYİ DE KAÇIRACAK

Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olan 29 yaşındaki oyuncu, bu süreçte Galatasaray derbisini de kaçırmış olacak.

Rodrigues'in yokluğunda kanatta Deniz Türüç görev yapacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün yapılan akşam antrenmanında ağrı hisseden futbolcumuz Garry Rodrigues antrenmanı tamamlayamamıştır. Oyuncumuzun çekilen MR'ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2. derece) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."







