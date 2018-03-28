Rodrigues: Transfer değil şampiyonluğa odaklandım

Galatasaray'da Fatih Terim'in gelişinin ardından gösterdiği performansla dikkat çeken Garry Rodrigues, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANDIM"

İlk olarak transfer söylentileriyle ilgili konuşan Yeşil Burunlu oyuncu, "Burada her zaman evimde gibi hissediyorum. Taraftarlar beni, ben onları çok seviyorum. Burada çok mutluyum. Transfer yönündeki haberleri duyuyorum ama şu an şampiyonluğa odaklandım. Önümüzde 8 final gibi maç var ve şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum." dedi.

Haftasonunda oynayacakları Trabzonspor maçına odaklandıklarını kaydeden Rodrigues, "Şampiyonluk yolunda önümüzde 8 finalimiz var. Trabzonspor da o finallerden bir tanesi. Rakibin adı, kim olduğu önemli değil. Hedefimiz galip gelmek. Finale giden yolda olumlu bir adım daha atmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe maçının hatırlatılması üzerine ise Garry Rodrigues, "Fenerbahçe maçı oynandı, bitti. Onu unutmak lazım. Oradan bir puan aldık. Önümüzde bir kaç gün sonra Trabzonspor maçı var ve artık ona bakmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Fatih Terim'in gelişinin ardından performansındaki yükselişin hatırlatılması üzerine ise 27 yaşındaki oyuncu, "Bir futbolcunun iyi performans göstermesi siçin mutlu olması, teknik direktöründen güveni alması gerekiyor. Fatih Terim'in gelişinden dolayı çok mutluyum. Performansım daha iyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.