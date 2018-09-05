Rodrigues: Türkiye'nin Hakim Ziyech'iyim

Galatasaray'ın Yunanistan Süper Lig ekipleri PAOK'tan transfer ettiği, geçen sezon özellikle Fatih Terim'in gelişinden sonra performansını yükselten Garry Rodrigues, Hollanda basınına açıklamalar yaptı.

Voetbal International'e konuşan sarı-kırmızılı yıldız, bir süredir sözleşme yenilenmesi konusunda görüşme halinde olduklarını itiraf etti.

"TÜRKİYE'NİN HAKİM ZİYECH'İYİM"

"Kulüp geçen hafta ciddi bir artış içeren teklifiyle geldi." diyen Rodrigues, "Hala 2021'e kadar sözleşmem var. Aslında bunu yapmak zorunda değillerdi. Ancak beni ödüllendirmek istediler. Bu açıdan bakınca ben Türkiye'nin Hakim Ziyech'iyim" ifadelerini kullandı.

550 BİN EURO ZAM YAPILDI

Galatasaray, Garry Rodrigues'in yıllık ücretine zam yapmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, 27 yaşındaki futbolcunun sezonluk 1 milyon 350 bin Euro olan sabit ücretini 1 milyon 900 bin Euro'ya çıkarmıştı.

AYRILMAYI DÜŞÜNMEDİM

Transfer teklifleriyle ilgili konuşan yıldız futbolcu "Ben hiç ayrılmayı düşünmedim. Gitmek istediğim bir kulüp yoktu. Galatasaray'da iyiyim. Şampiyon olduk ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız, insanlar burada beni seviyor. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde oynamak benim deneyimlemek istediğim şey. Schalke 04, Porto ve Lokomotiv ile olduğumuz grup önümüze fırsatlar seriyor. Hep birlikte yola devam ediyoruz" diye konuştu.