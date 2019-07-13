Rodrigues: Umarım bu sene şampiyon oluruz

Fenerbahçe'nin 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, iddialı açıklamalarda bulundu.

UMARIM ŞAMPİYON OLURUZ

Yeniden Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirtirken, "Türkiye'de futbolun ne kadar çok sevildiğini biliyorum.Taraftarlar futbola çok ilgili ve maçlarda sizin için itici güç oluyorlar. Fenerbahçe taraftarı da çok farklı. Al İttihat'ta en fazla böyle taraftar eksikliği yaşadım. Fenerbahçe'nin başarısı için elimden geleni yapacağım. Umarım sezon sonu şampiyonluk bizim olur" dedi.