Rodrigues yakında açıklanacak

Max Kruse, Emre Belözoğlu, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam ve Vedat Muriç'i transfer eden Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Futbol hayatını Arabistan'ın Al-İttihad takımında sürdüren eski Galatasaraylı futbolcu Rodrigues de sarı-lacivertli formayı giymeye çok yakın.

"GELİYORUM"

28 yaşındaki futbolcunun kendisi ve kulübüyle her konuda anlaşan Kanarya'nın oyuncuyu birkaç gün içerisinde İstanbul'a getireceği öğrenildi.

Menajeri aracılığıyle taraftarlara mesaj yollayan Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcunun, "Transferim neredeyse tamamlandı. Yakında Fenerbahçe'ye geliyorum" dediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı formayla 78 maça çıkan Rodrigues, 16 gol atıp 16 da asist yapmıştı.