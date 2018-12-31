Rodrigues'e Çin'den talip var

Finansal Fair Play kuralları gereği transfer yapabilmek için oyuncu satması gereken Galatasaray'da ilk aday Rodrigues. Son döneme düşüşe geçmesine rağmen hala piyasası bulunan deneyimli oyuncu için Çin ekipleri de devrede.

10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Al İttihad Kulübü’nden gelen 8 milyon euroluk teklifin ardından bu kez de Çin takımları Rodrigues'i istiyor. Galatasaray'a 10 milyon euro öneren Çinliler sarı-kırmızılı ekibin cevabını bekliyor. Guangzhou Evergrande ve Guangzhou Evergrande Rodrigues'i izleyen ekiplerin başında geliyor.

3 OCAK'TAN SONRA TOPLANTI YAPILACAK

Şu an tatilde olan Rodrigues, 3 Ocak'ta geri dönecek. Sarı-kırmızılı ekip başarılı kanat oyuncusu için gelen teklifleri oyuncuyla bir toplantı yaparak değerlendirecek. Maddi kaynak arayan Galatasaray, Rodrigues'i satmak istediğini oyuncuya iletecek ancak son karar yine 28 yaşındaki futbolcuya bırakılacak.