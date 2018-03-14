Rodrigues'i derbide izleyecek 2 kulüp var

Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı basın toplantısında "Beşiktaş'tan Talisca'yı takımımda görmek isterim. Kesinlikle yıldız bir oyuncu." dedi.

Başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım'la Ali Koç arasında polemik konusu olan Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, İstanbul'a geldi.

Kadıköy'de birçok defa Fenerbahçe derbisine çıkan G.Saray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş, o maçlara dair anılarını anlattığı bir programda, "Büyü var o statta, mum bile yaktık kazanamadık" demişti.

Bu sezon oynattığı futbolla yoğun eleştiriler alan Aykut Kocaman, "Galatasaray karşısında iyi futbol beklemeyin, galibiyet daha önemli" dedi.

Muharrem Usta'nın, "Ben borçlarımı ödeyeceğim eski başkanlar da ödesin" çıkışına Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Muharrem Başkan ödesin ben kalan borçları öderim" diyerek cevap verdi.

Hacıosmanoğlu'ndan Usta'ya: Ben tüm borçları öderim

Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcularıyla toplantı yapan Fatih Terim, "İç saha ya da deplasman fark etmez. Ana felsefemiz hücum olacak" dedi.

1 Roma çeyrek finalde Şampiyonlar Ligi son 16 tur rövanş maçında Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenen Roma, çeyrek finale çıktı.

2 Beşiktaş-Bayern Münih maçı muhtemel 11'leri Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 5-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek.

3 Hasan Şaş: Fenerbahçe maçları kabusumdu Kadıköy'de birçok defa Fenerbahçe derbisine çıkan G.Saray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş, o maçlara dair anılarını anlattığı bir programda, "Büyü var o statta, mum bile yaktık kazanamadık" demişti.

4 Hacıosmanoğlu'ndan Usta'ya: Ben tüm borçları öderim Muharrem Usta'nın, "Ben borçlarımı ödeyeceğim eski başkanlar da ödesin" çıkışına Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Muharrem Başkan ödesin ben kalan borçları öderim" diyerek cevap verdi.

5 Sevilla 60 yıl sonra çeyrek finale çıktı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester United'ı yenen Sevilla, 60 yıl sonra çeyrek finale kaldı.

6 Serdar Ali Çelikler: Burak cebinden para veriyor Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etmesinler diye tam 6 yabancının maaşını cebinden ödediğini söyledi.

7 Aykut Kocaman: Derbiyi kazanmak iyi futboldan önemli Bu sezon oynattığı futbolla yoğun eleştiriler alan Aykut Kocaman, "Galatasaray karşısında iyi futbol beklemeyin, galibiyet daha önemli" dedi.

8 Rodrigues'i derbide izleyecek 2 kulüp var İngilizler, Galatasaray'da son dönemlerin en formda isimlerinden biri olan Rodrigues'i Fenerbahçe derbisinde takip edecek.

9 Fatih Terim: Kadıköy'de hücum yapacağız Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcularıyla toplantı yapan Fatih Terim, "İç saha ya da deplasman fark etmez. Ana felsefemiz hücum olacak" dedi.