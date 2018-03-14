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Rodrigues'i derbide izleyecek 2 kulüp var

İngilizler, Galatasaray'da son dönemlerin en formda isimlerinden biri olan Rodrigues'i Fenerbahçe derbisinde takip edecek.

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Galatasaray'ın yükselişinde önemli rol oynayan iki isimden biri olan Rodrigues, derbide İngilizlerin takibinde olacak.

EVERTON VE NEWCASTLE TAKİPTE

Özellikle Gomis'le yakaladığı uyumla form grafiğini yükselten Rodrigues, Fenerbahçe derbisinde görücüye çıkacak.

Rodrigues'i izleyecek kulüplerin başında daha önce sarı-kırmızılı ekibe teklif yapan Newcastle United geliyor. Yeşil Burun Adalı futbolcuyu Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton scoutlarının da Kadıköy'e gelerek yakından takip edeceği ifade edildi.

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