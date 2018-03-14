Rodrigues'i derbide izleyecek 2 kulüp var

Galatasaray'ın yükselişinde önemli rol oynayan iki isimden biri olan Rodrigues, derbide İngilizlerin takibinde olacak.
EVERTON VE NEWCASTLE TAKİPTE
Özellikle Gomis'le yakaladığı uyumla form grafiğini yükselten Rodrigues, Fenerbahçe derbisinde görücüye çıkacak.
Rodrigues'i izleyecek kulüplerin başında daha önce sarı-kırmızılı ekibe teklif yapan Newcastle United geliyor. Yeşil Burun Adalı futbolcuyu Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton scoutlarının da Kadıköy'e gelerek yakından takip edeceği ifade edildi.