Rodrigues'i Fransa'dan isteyen bir takım var

Teknik direktör Fatih Terim'le çıkışa geçen Garry Rodrigues, Schalke ve Newcastle United'dan sonra Fransız ekibnin de takibine girdi.

FRANSIZLAR DERBİDE İZLEDİ

Lyon'un scoutı Marcelo Dijan, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yendiği derbide 27 yaşındaki futbolcunun performansına hayran kaldı.

Avrupa devlerinin kıskacında olan Memphis Depay'ın satılması halinde Garry Rodrigues'i kadrosuna katmak istediği iddia edilen Lyon'un, gelecek sezon öncesi bu transfer için tam 14 milyon euroluk bütçe ayırdığı da ileri sürüldü.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 30 lig maçında oynayan Rodrigues, 7 kez rakip fileleri havalandırdı, 8 de asist yaptı.