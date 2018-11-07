Rodrigues'in büyük düşüşü

Galatasaray'ın geçen sezon elde ettiği şampiyonlukta Gomis'le birlikte en büyük katkıyı yapan isim olan Rodrigues, bu yıl ise büyük düşüş yaşıyor.

MAAŞI ÇIKTI PERFORMANSI DÜŞTÜ

Özellikle Fatih Terim'in gelişiyle büyük çıkış yakalayan Rodriges, 40 maçta 10 gol 11 asistlik performansıyla göz doldurmuştu.

4 Eylül 2018'de 1 milyon 350 bin euro alan futbolcunun yıllığını 1 milyon 900 bin euroya yükseltildi ve düşüş başladı.

28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 14 maçta sadece 3 kez ağları sarsabildi. Henüz asisti olmayan Rodrigues dün gece de Schalke karşısında kaçırdığı golle sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.