1 Ndiaye: Yeni bir savaş istiyorum Trabzonspor'un prensipte anlaştığı Ndiaye, bordo-mavili ekibin başarısı için savaşacağını ifade etti.

2 Vedat Muriç mi Burak Yılmaz mı Fenerbahçe, bu akşam ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbide gözler Vedat Muriç ve Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak.

3 Rodrigues'in cezası onandı Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Rodrigues için yaptığı itirazı reddetti. Deneyimli futbolcu, bu akşam Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

4 Galatasaray'ın sol bek hedefi Arana Galatasaray, Sevilla'nın 22 yaşındaki sol beki Guilherme Arana'yı kadrosuna katmak istiyor.

5 Avcı ve Yanal'ın derbi rakamları Fenerbahçe'nin başında 8 derbiye çıkan Ersun Yanal sadece 1 galibiyet alırken, Başakşehir'le 11 kez Kadıköy'de mücadele eden Abdullah Avcı da sahadan 1 kez 3 puanla ayrıldı.

6 Fatih Terim: Bizi çekemiyorlar Göztepe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, medyada art niyetli insanların olduğunu ifade ederek, "Kıskananlar var" şeklinde konuştu.

7 Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'de zorlu zirve yarışında Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek.

8 Liverpool FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazandı 2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası final maçında İngiliz ekibi Liverpool, normal süresi golsüz biten maçta Brezilya temsilcisi Flamengo'yu uzatmalarda bulduğu golle yenerek şampiyon oldu.

9 Fatih Terim: Sabır demekten başka çaremiz yok Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 2-1 kaybettikleri Göztepe mücadelesinin hakemlerini eleştirdi.