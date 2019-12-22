Rodrigues'in cezası onandı

Geçtiğimiz hafta Sivasspor mücadelesinde kırmızı kart gören Rodrigues'in Beşiktaş mücadelesinde oynayamayacağı kesinleşti.
Direkt kırmızı kart gördüğü için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda 2 maç ceza alan Rodrigues için Tahkim Kurulu'na giden Fenerbahçe, istediğini alamadı.
TAHKİM'DEN İNDİRİM ÇIKMADI
29 yaşındaki kanat oyuncusunu derbide oynatmayı planlayan ve 2 maçlık cezanın 1 maça indirilmesi için başvuru yapan sarı-lacivertli ekibe olumsuz yanıt geldi.
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin başvurusunu reddederken, Rodrigues'in cezasını onadı. Kupada İstanbulspor'a karşı oynamayan Rodrigues, Beşiktaş derbisiyle birlikte cezasını tamamlayacak.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues ile ilgili PFDK'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/424 K.2019-2020/524 sayılı kararına itirazı incelendi.
Duruşma için tayin edilen, 22.12.2019 Perşembe günü saat 11:00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Uğur Oker'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı.
Yapılan müzakere neticesinde; - Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."