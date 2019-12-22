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Rodrigues'in cezası onandı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Rodrigues için yaptığı itirazı reddetti. Deneyimli futbolcu, bu akşam Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

| Haber Merkezi
Rodrigues'in cezası onandı
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Geçtiğimiz hafta Sivasspor mücadelesinde kırmızı kart gören Rodrigues'in Beşiktaş mücadelesinde oynayamayacağı kesinleşti.

Direkt kırmızı kart gördüğü için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda 2 maç ceza alan Rodrigues için Tahkim Kurulu'na giden Fenerbahçe, istediğini alamadı.

TAHKİM'DEN İNDİRİM ÇIKMADI

29 yaşındaki kanat oyuncusunu derbide oynatmayı planlayan ve 2 maçlık cezanın 1 maça indirilmesi için başvuru yapan sarı-lacivertli ekibe olumsuz yanıt geldi.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin başvurusunu reddederken, Rodrigues'in cezasını onadı. Kupada İstanbulspor'a karşı oynamayan Rodrigues, Beşiktaş derbisiyle birlikte cezasını tamamlayacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues ile ilgili PFDK'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/424 K.2019-2020/524 sayılı kararına itirazı incelendi.

Duruşma için tayin edilen, 22.12.2019 Perşembe günü saat 11:00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Uğur Oker'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı.

Yapılan müzakere neticesinde; - Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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