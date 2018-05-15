Rodrigues'in ilginç hayat hikayesi

Fatih Terim yönetiminde 21. şampiyonluğuna yürüyen ve Göztepe maçından 1 puan çıkarması durumunda bunu başaracak olan Galatasaray'da son dönemin en büyük yıldızı Garry Rodrgiues, ülke dışında da gündem oldu.

Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya gelen ve bu ülkede büyüyen 27 yaşındaki yıldızla ilgili olarak yazılan bir yazı, Rodrigues'in hayatının dönüm noktalarını ortaya çıkardı.

Elf Voetbal adlı internet sitesinden Thijs de Brujin, bir yazı kaleme alarak 21 yaşındayken amatör kümede forma giyen Rodrigues'in geçirdiği zor yılları anlattı.

Galatasaray'ın yıldızının hayat hikayesi, amatör kümeden Premier Lig şampiyonluğuna uzanan Jamie Vardy'nin yaşamını anımsattı...

De Brujin'in yazısı şöyle:

Feyenoord altyapısındayken gelecek vadediyordu. Hollanda futbolunda fırtına estirmeyi umuyordu. Işığı bulup parlamak olan hedefleri ise bir kararla son buldu! Feyenoord tarafından yeterli bulunmadı.

HİÇ HOŞLANMADIM

Rodrigues daha sonra postanede çalışmaya başladı ancak geleceği tabii ki burada değildi! 27 yaşındaki yıldız o günleri şöyle tarif ediyor: "Orada çalışmaktan hiç hoşlanmadım, işe sürekli isteksizce gittim. Çalışma ortamı son derece rahatsızdı."

Amatör kümede kendisine bir takım bulan Rodrigues, postane de dahil farklı işler yaparak hayatta kalmaya çalışıyor ve para kazanmanın yollarını arıyordu. 2012 yılında bonservissiz olarak transfer olduğu ADO Den Haag'da yeniden bir fırsat yakaladı ancak bu serüveni de çok iyi olmadı. Daha sonra FC Dordrecht'e kiralandı.

ÖNCE BULGARİSTAN ARDINDAN LA LİGA

Postanede çalışmaktan son derece rahatsızdı ve daha sonra Bulgaristan'ın yolunu tuttu. Levski Sofia'da harika bir yıl geçirdikten sonra İspanya'ya La Liga'ya gitti. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi yıldızlara karşı mücadele etmek onun kariyerine yardımcı oldu, ışığı parladı. Elche'de de iyi performans gösterdikten sonra yeni bir maceraya hazırdı.

2016 olduğunda PAOK, Ajax'la Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçına çıktı. 23 yaşında Yeşil Burun Adaları formasını ilk kez sırtına geçirdi. PAOK, Ajax'a elemeyi kaybetmiş olsa da sahanın kazananlarından biri Rodrigues'ti.

Yıldız futbolcu yeteneklerini sergileyerek dikkatleri çekti ve Galatasaray onun için birkaç milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattı. Türkiye'de ligin son haftasına girilirken sarı-kırmızılı kulübü sırtlamış durumda.

23 MİLYON EUROYA SATILACAK

Öte yandan bu sezon gösterdiği performansla İngilizlerin dikkatini çeken Rodrigues, sezon sonunda Ada'ya transfer olabilir.

Newcastle United’ın yıldız futbolcu için 23 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.

UEFA'dan 'sattığı kadar transfer yapabilirsin' cezası bekleyen G.Saray yönetiminin 27 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda satması bekleniyor.