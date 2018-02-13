Rodrigues'in performansı alkış aldı

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 yenerek liderliğe yükseldiği maçın yıldızı Garry Rodrigues oldu. Yaptığı 2 asistin yanı sıra oynadığı futbolla da beğeni toplayan Rodrigues'in Gomis'e attırdığı ikinci gol sosyal medyada çok konuşuldu.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK ÖVGÜ ALDI

Maçın 20. dakikasında kendi yarı sahasından aldığı topta müthiş hızlanarak rakiplerini geçen ve Gomis'e golü attıran Rodrigues'e taraftarlar büyük övgülerde bulundu. "Speedy Rodrigues" benzetmesi yapılan futbolcu ligde forma giydiği son beş maçta beş gole katkıda bulundu (iki gol ve üç asist).

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)