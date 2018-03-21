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Rodrigues'ten Tolga'ya destek: En iyisini yaptı

Rodrigues, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin son dakikalarında kaçırdığı golle saç baş yolduran Tolga Ciğerci'ye sahip çıktı.

Rodrigues'ten Tolga'ya destek: En iyisini yaptı
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Galatasaray, Kadıköy kabusunu kırmaya 90+3'te çok yaklaşmıştı. Tolga Ciğerci önü kapalıyken, Garry Rodrigues'e vermek yerine şut atmayı tercih etmişti.

EN İYİSİNİ YAPTI

Yeşil Burun Adalı oyuncu arkadaşının kararını savundu. Rodrigues, "Tolga vurmaya niyetliydi, şutunu bozmak istemedim. Zaten ofsaytta olup olmadığımdan emin değildim. Tolga o pozisyondu şut çekerek en doğru kararı verdi" dedi.

Bu sezon 6 golü olan Tolga, Cimbom'a 19 yıl sonra Kadıköy'de galibiyeti getirecek şutu kötü kullanmıştı, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kalmıştı.

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