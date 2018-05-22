Rodrigues'ten Tudor sorusuna cevap: O adamı unutun

Kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu yaşayan 27 yaşındaki Garry Rodrigues, şampiyonlukla noktalanan koca bir sezonda yaşananları anlattı.

Sabah gazetesine konuşan Rodrigues'in açıklamaları:

HASAN ŞAŞ İDOLÜMDÜ

"Hasan Şaş daha iyi olmam için benimle sürekli konuştu. O da benim gibi sağ ayağını kullanıyor ve sol kanatta oynamayı seviyordu. Zamanlama konusunda beni hep uyardı, ne zaman pas atmam ne zaman şut çekmem gerektiği gibi... Fatih Terim ve ekibi, beni tamamen olumlu anlamda değiştirdi. Hasan Şaş zaten benim küçükken idolümdü. Futbolculuğu dönemini çok iyi hatırlıyorum."

SEN FARKLISIN DEDİ

"Fatih Terim her şeyi değiştirdi. Geldikten sonra benimle yüz yüze konuştu. 'Senin gibi oyuncu yok bu takımda. Sen farklısın' dedi. Futbolda hocanızla bu tip diyaloglar kurabilmeniz çok önemli. Elbette kendime güveniyorum, kalitemi de biliyorum ama Fatih Terim'in bana olan güvenini hissedince tüm gücümle onun beklentilerine karşılık vermek istedim. Artık herkes mutlu. Herkes takımı için her şeyini verdi. Bizimle sürekli konuştu. Teknik-taktik açıdan da çok zeki olduğunu söyleyebilirim."

O ADAMI UNUTUN

Tudor'la ilgili soruya, "O adamı unutun lütfen" demekle yetinen yetenekli sol açık Fatih Terim'i ise yere göğe sığdıramadı...

Galatasaray sezona Igor Tudor'la başladığı için Rodrigues'e Tudorlu dönem soruldu, cevabı, "Sezonun ilk yarısında zaman zaman yedek kaldım. Şaşırdım ama hoca kararıydı. Kabul etmeniz gerek. O zaman da iyi oynuyordum ama demek ki bir şeyler eksikmiş" oldu. "Tudor'la PAOK'ta geçmişten kalan bir sorununuz mu vardı?" sorusuna ise cevap vermek istemeyip, "O adamı unutun!" demekle yetindi.