Rodriguez: Galatasaray'dan ayrıldığım için pişmanım

Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Real Madrid maçı öncesi iki takımın da eski futbolcusu Jose Rodriguez'den çarpıcı açıklamalar geldi.

MARCA Gazetesi'ne konuşan Rodriguez, forma giydiği Malaga'da kötü bir sezon geçirdiğini belirtirken Ocak ayından sonrada takımında kalıp savaşmaya devam edeceğini belirtti.

Bu akşam oynanacak maçla ilgili sorulan soru üzerine Rodriguez, "Harika bir maç olacak. Galatasaray'dan ayrıldığın için çok pişmanım. Kariyerimdeki en büyük hatalardan biri G.Saray'dan ayrılıp Mainz'e gitmekti. İstanbul'da çok güzel bir yıl geçirmiştim. Almanya'ya giderek hata yaptım. Mainz'da bana verdikleri sözleri tutmadılar." dedi.

"TT Stadı'yla ilgili 'Türk cehennemi' ifade doğru mu yoksa abartı mı?" sorusu üzerine 25 yaşındaki futbolcu "Kesinlikle doğru. Şimdi Madrid de görecek. Atmosfer inanılmaz. Öyle bir gürültü oluyor ki bazen kendi takım arkadaşınla bile konuşamıyorsun." ifadelerini kullandı. G.Saray'ın çok agresif bir oyun planı olduğunu belirten Rodriguez, "En büyük silahları Fatih Terim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.