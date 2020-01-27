Rodriguez, Gustavo'ya Fenerbahçe'yi sordu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 1 numaralı gündem sol bek pozisyonu. Sezon başından beri birçok isimle görüşen sarı-lacivertliler, son olarak Milanlı Rodriguez'i almak için yoğun mesai harcıyor.

"RODRİGUEZ BENİ ARADI"

Harcama limitine takıldığı için oyuncu almakta zorlanan Fenerbahçe, TFF'nin 16 milyon TL'lik artırımı ve Moses'ın gidişiyle birlikte bir nebze elini rahatlattı.

Kanarya'ya gelmeye sıcak bakan Ricardo Rodriguez'in Luiz Gustavo'yu aradığı öğrenildi.

27 yaşındaki futbolcu, Wolfsburg'da beraber forma giydiği Gustavo'dan Fenerbaçe ve İstanbul hakkında bilgi aldı.

Brezilyalı orta saha, "Rodriguez çok kaliteli bir futbolcu, Wolfsburg'da beraber oynadık. Beni aradı ve bilgi aldı. Transferi gerçekleşirse bize büyük katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

Max Kruse, Luiz Gustavo ve Ricardo Rodriguez Alman ekibi Wolfsburg'da beraber oynamışlardı.