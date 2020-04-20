Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını spor camiasını da etkiledi. Ara verilen liglerin yıldızları da evlerinde zaman geçiyor.

Kimisi çalışarak zamanını değerlendirdiği görüntülerini, kimisi de aileleriyle geçirdikleri keyifli anları paylaşıyor.

KARANTİNA GÜNLERİNDE EN BÜYÜK ÖZLEMİ SEYAHAT OLDU

Real Madrid'li orta saha oyuncusu James Rodriguez ise paylaştığı bir video ile karantina günlerinde en büyük özleminin seyahat olduğuna işaret etti.

Futbolcu, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda, uçak anonsları eşiliğinde, evindeki koşu bandını havaalanlarında kullanılan yürüyen bant ve bavul bandı yerine kullandı.

Real Madrid'li Rodriguez, seyahat özlemini koşu bandıyla giderdi - İZLE