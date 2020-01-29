Rodriguez'i Fenerbahçe istedi, Napoli aldı

Süper Lig'de transfer perdesi 31 Ocak'ta kapanacak. Sezon başından beri sol bek almaya çalışan sarı-lacivertliler, bir ismi daha kaptırmak üzere.

FENERBAHÇE LİMİTLERE TAKILDI

Yaz transfer döneminde uzun süre Kolarov'la görüşen ancak kadrosuna katamayan Fenerbahçe, aynı durumu bu kez Rodriguez için yaşıyor.

Milan forması giyen İsviçreli sol bek için yaklaşık 1 aydır görüşme halinde yönetim, TFF'nin harcama limiti sebebiyle transferi noktalayamadı.

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe ekonomik problemlerini çözemedi ve 27 yaşındaki oyuncu Napoli'nin yolunu tuttu.

Deneyimli sol bekin Napoli'ye gitmesindeki bir başka etken ise teknik direktör Gattuso. İtalyan hoca, Milan'ı çalıştırdığı dönemden Rodriguez'i tanıyor.

Çizme ekibinin, Milan'a Rodriguez için 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği, ayrıca sözleşmede 5 milyon euroluk da satın alma opsiyonu olacağı aktarıldı.

Öte yandan Rıdvan Dilmen de Fenerbahçe'nin, Rodriguez transferini bitiremediğini ve oyuncunun Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı.