Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçta, oyuna girdikten 93 saniye sonra gol atarak Real Madrid tarihinin en kısa sürede gole ulaşan 2. İsimi olan Rodrygo, bu rekorun sahibi olan, Ronaldo Nazario ile kıyaslanmak istemediğini belirtti.

Yaptığı açıklamada Real Madrid forması ile gol attığı için çok mutlu olduğunu belirten Rodrygo, ''Ronaldo ile kıyaslanmak istemiyorum. O dünyanın ve ülkem olan Brezilya tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri.'' ifadelerini kullandı.

"OYNAYACAK YETENEĞE SAHİP OLDUĞUMU GÖSTERMEM GEREK"

Attığı gol hakkında da açıklamalarda bulunan Brezilyalı, ''Topu kontrol ettim, nereye vurmam gerektiğini biliyordum. Oynayabilecek yeteceğe sahip olduğumu, her zaman göstermem gerek.'' dedi.

Teknik direktörü Zidane hakkında da konuşan Rodrygo, ''Çok mutluyum. Zidane bana güvendi ve zaman tanıdı. İşlerin iyi gitmesinin sebebi bu.'' açıklamasını yaptı.