Roger Federer: Ben hala gencim

Tenis tarihinin yaşayan efsanesi Roger Federer, İspanyol Marca gazetesine verdiği röportajda kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ağustos ayında 38 yaşına girecek olan Federer, ''Kendimi hala genç hissediyorum. Evet, gencim ben. Çocuklarım benim sürekli genç olmamı sağlıyor. Sadece kendinize daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela gençken hasta olduğunda bir gün dinlenmem yeterli oluyordu. Şimdi 3 gün gerekiyor. Sakatlık için de aynı şey geçerli tabi. Yaş ilerledikçe kendinize daha çok bakmanız gerekiyor.'' diye konuştu.

''BEN DE KENDİME ŞAŞIRDIM''

Yaşına rağmen rekabeti bırakmadığını belirten İsviçreli raket, ''Aslında buna ben de biraz şaşırdım. 10 sene önce Roland Garros'u kazandıktan sonra 10 sene sonra Madrid'de şampiyon olup, ilk 4 içinde yer alacaksın deselerdi inanmazdım. 2009'da 2019'u düşünürken ilk 10 veya ilk 20 içinde olmak iyidir diye düşünüyordum. Ama ben bir turnuvaya ikinci turda veda etmek için çıkmam zaten. Benim tek hedefim kazanmak.'' dedi.

''BEN, NADAL VE DJOKOVIC...''

Kendisi, Nadal ve Djokovic'in son 15 yıla damga vurması hakkında da konuşan Roger Federer, ''Üçümüzün dışında Murray ve Wawrinka da var. Başka birinin turnuva kazanmasına veya birinci sıraya yükselmesine izin vermedik. Ben, Djokovic ve Nadal'ın kişilikleri farklı ama kazanma isteğimiz aynı. Medya ve baskı ile nasıl başa çıkılacağını biliyoruz.'' sözlerini kullandı.