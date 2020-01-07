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Rogerio Thuram, Konyaspor'da

İttifak Holding Konyaspor, Brezilyalı santrafor Rogerio Thuram ile satın alma opsiyonu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

| Haber Merkezi
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Konyaspor forvet hattına takviye yaptı...

Yeşil-beyazlı ekip, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAS Lamia'da forma giyen Rogerio Thuram'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine, kulüp menajer Seçkin Özdil ile yeni transfer Rogerio Thuram katıldı.

"BU FORMANIN HAKKINI VEREBİLMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

İmza töreninde konuşan Rogerio Thuram, "Konyaspor'dan teklif geldiğini öğrenince inanamadım. Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübü, stadyumu tesisleri gördüm, hayran kaldım. Bana inananları mahcup etmemek ve bu formanın hakkını verebilmek için çok çalışacağım." dedi.

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