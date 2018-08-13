Rogers Cup'ta zafer Nadal'ın

Stefanos Tsitsipas'ı iki sette mağlup eden dünya 1 numarası, kariyerinin 80. turnuva zaferine ulaştı.

Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, daha önce burada 3 şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal ile önceki turlarda Dominic Thiem, Novak Djokovic ve son şampiyon Alexander Zverev'i eleyen Stefanos Tsitsipas karşılaştı.

20 yaşındaki Yunan rakibine set vermeden 1 saat 42 dakika sonunda galibiyete ulaşan Nadal, bu sezonki 5, kariyerindeki 80. tekler şampiyonluğuna ulaştı. Tarihin en fazla Masters turnuvası kazanan ismi olan İspanyol tenisçi, şampiyonluk sayısını 33'e yükselterek rekorunu geliştirmiş oldu.