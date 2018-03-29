Ensonhaber.com'a dön

Roma Başkanı: Cengiz 5 yıl bizimle olacak

Serie A ekiplerinden Roma'nın Başkanı Pallotta, Milli futbolcu Cengiz Ünder'in gelecekte Roma için çok faydalı bir isim olacağını söyledi.

Yorum Yap

Roma Başkanı: Cengiz 5 yıl bizimle olacak

Roma'da son dönemde formda bir görüntü çizen ve milli takımda da gol atmayı başaran Cengiz Ünder hakkında Roma'nın başkanı Jim Pallotta'dan önemli açıklamalarda geldi.

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL BİZİMLE

Cengiz'in performansından memnun olduklarını vurgulayan Pallotta, "Cengiz Ünder gerçekten çok iyi oynamaya başladı. Türkiye için de harika bir gol attı. Önümüzdeki 5 yıl bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

GELECEKTE BİZE FAYDALI OLACAK

Gelecek adına umutlu olduğunu vurgulayan başkan Pallotta, "Cengiz ile 5 yıllık anlaşmamız var. Alisson'un durumuna benziyor. İlk takıma geldiğinde onun hakkında da çok şey söylendi. Ancak ilk günden beri onun hayranıydım. Şu an ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu göstermesine sevindim. Bu oyuncular, gelecekte bize çok faydalı olacak" şeklinde konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM