Roma Başkanı: Messi'yi vermeden Barça'yı affetmem

Malcom ile anlaştıktan sonra futbolcuyu Barcelona'ya kaptıran Roma'da başkan James Palotta ilginç açıklamalarda bulundu.

MESSİ'Yİ BİZE VERENE KADAR AFFETMEM

Malcom ile anlaştıktan sonra futbolcuyu transfer eden Barcelona hakkında konuşan Palotta, ''Barcelona, bu transferde etik davranmadı. Monchi, futbolcunun menajeri ile görüşüp anlaşmıştı. Barcelona, Malcom transferi için bizden özür diledi ama Messi'yi bize satana kadar bu özürlerini kabul etmeyeceğiz. Futbolcu bize gelmek istiyordu. Everton ve Leicester gayet etik davrandılar. Anlaşmıştık, hatta 120 milyon Euro serbest kalma maddesi bile koyacaktık. Belki de menajeri sadece bir aptaldır.'' dedi.

Transferleri değerlendiren James Palotta, ''Alisson için 70 milyon Euro çok fazlaydı, kabul ettik. Pastore, tam ihtiyacımız olan bir oyuncuydu. Kluivert, Allen Iverson'a benziyor ama onun ayaklı hali.'' diye konuştu.