Roma Başkanı Pallotta Messi'de ısrarcı

Roma Başkanı James Pallotta'nın Lionel Messi aşkı bitmiyor. Barcelona'dan ekonomi uzmanı Francesco Calvo'yu transfer eden Roma, bir Messi göndermesinde daha bulundu.
MESSİ'Yİ HALA İSTİYORUZ
Calvo'nun takıma getirilmesinin ardından Palotta, ''Değişen bir şey yok, Messi'yi hala istiyoruz.'' dedi.
Malcom transferinde futbolcuyu Barcelona'ya kaptıran Roma'da başkan Palotta, ''Barcelona bizi arayıp özür diledi. Ancak Lionel Messi'yi bize vermedikleri sürece onları asla affetmeyeceğim.'' sözlerini kullanmıştı.