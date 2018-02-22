Roma Cengiz'le Ukrayna'dan avantajlı döndü

Shakhtar Donetsk, Ukrayna'da oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Cengiz Ünder'in takımı Roma'yı devirdi.
İlk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Cengiz Ünder, 40. dakikada attığı golle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.
İlk yarı Cengiz Ünder'in tek golüyle sonuçlandı.
Maçın ikinci yarısında ev sahibi galibiyeti kopardı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan ev sahibi, 52. dakikada Facundo Ferreyra ile skoru eşitledi.
Mücadelenin 71. dakikasında Fred sahneye çıktı. Brezilyalı golcü attığı golle skoru tayin etti. 2-1
Roma, Ukrayna'da 2-1 mağlup olmasına rağmen, bulduğu golle avantajlı bir skorla elde etmiş oldu.