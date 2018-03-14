Roma çeyrek finalde

Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı basın toplantısında "Beşiktaş'tan Talisca'yı takımımda görmek isterim. Kesinlikle yıldız bir oyuncu." dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in, müsabaka sırasında hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapsi istendi

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Kocaman'dan Volkan'a: İnsan sevdiğine kızarmış

Volkan Demirel'in durumuyla ilgili konuşan Aykut Kocaman "Volkan kaptanlığı ve performansıyla Malatya'da olduğu gibi hizmet edecek. İnsan sevdiğine kızarmış." dedi.