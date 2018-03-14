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Roma çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi son 16 tur rövanş maçında Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenen Roma, çeyrek finale çıktı.

Roma çeyrek finalde
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Milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in 65 dakika forma giydiği Roma - Shakhtar Donetsk maçı, ev sahibinin tek golüyle sona erdi. Roma, Dzeko'nun tek golüyle kazanırken, Cengiz Ünder'in Ukrayna'da attığı gol sayesinde bir üst tura çıktı.

CENGİZ'İN GOLÜ TURU GETİRDİ

Ukrayna'daki maçta Shakhtar Donetsk'in 2-1'lik üstünlüğüyle biten maçın ardından Roma evinde 1-0 kazandı. Deplasman golü avantajı kuralıyla, bir üst tura çıkan takım Roma oldu.

Roma'daki maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

Mücadelenin 52. dakikasında Dzeko'nun tek golü, Roma'yı çeyrek finalist yaptı.

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