Roma Claudio Ranieri ile anlaştı

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, teknik direktörü Eusebio Di Francesco'nun görevine son vermişti.

İtalyan ekibinin yeni hocası ise Fulham'dan kovulan Claudio Ranieri oldu. Roma, Claudio Ranieri ile 30 Haziran 2019'a kadar resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

67 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Leicester City'yi Premier Lig'de şampiyon yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

Ranieri daha önce 2009/10 ve 2010/11 sezonlarında Roma'nın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Ranieri futbolculuk döneminde de Roma'nın altyapısından yetişmişti. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Roma, Serie A'da ise 5. sırada bulunuyor.